شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال وجمال عبد الحميد ورضا عبد العال أبطال فيلم "الرهان الفشنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار أحمد بلال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق الجدل بعدما راهن على فشل مصطفى محمد مهاجم الزمالك فى هز شباك بيراميدز خلال مباراة الفريقين بالدورى.

تصريحات بلال ورهانه الخاسر أثار غضب الجماهير الزملكاوية التى اعتبرت الأمر بمثابة تقليل من شأن مهاجم المنتخب الأولمبى.

وبنظرة للفترة الماضية سنجد أن الثنائى أحمد بلال مهاجم الاهلى السابق وجمال عبد الحميد نجم الاهلى والزمالك الاسبق حاولا العودة لدائرة الاضواء والشهرة عن طريق اتباع سياسة "التقليد" لرضا عبد العال نجم الاهلى والزمالك الاسبق الذى خطف الاضواء برهانه الشهير على فشل الفراعنة فى تحقيق نتائج طيبة بمونديال روسيا 2018، إلا أن الثنائى لم ينجحا فى تحقيق الاهداف المرجوة لعدم منطقية توقعاتهم، بينما نجح رضا عبد العال فى توقعاته لاستنادها على قناعات شخصية ورؤية منطقية للأحداث وهو ما يرصده ”الخليج 365” فى التقرير التالى..

رضا عبد العال

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رغم أنه صاحب أشهر رهان صحيح فى الكرة المصرية حينما راهن على فشل المنتخب الوطنى فى تقديم شىء يذكر فى مونديال روسيا 2018، إلا أن رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق بطل واقعة رهان خاسر أيضاً حينما راهن على فشل المنتخب الوطنى فى التأهل لكأس العالم بروسيا تحت قيادة الأرجنتنينى هيكتور كوبر وهو ما حدث بالفعل.

جمال عبد الحميد

لو فاز الأهلى بالدورى أبقى مبفهمش فى الكورة ومعنديش فكرة.. بهذه الطريقة قطع جمال عبد الحميد نجم الزمالك والاهلى الاسبق كل الطرق المؤدية لتتويج المارد الأحمر ببطولة الدورى الموسم الماضى، ليجد كابتن الفراعنة الأسبق نفسه فى مأزق صعب للغاية بعدما استطاع المارد الأحمر قلب كل الموازين وعاد من المركز الأخير بالمسابقة ليتوج بطلا للدورى للمرة 41 فى تاريخ القلعة الحمراء.

أحمد بلال

يبقى أحدث الضيوف فى ساحة الرهانات الفشنك لمشاهير الكرة لاسيما أن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق دشن رهانا عبر الهواء مباشرة أعلن خلاله أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك لن يستطيع هز شباك فريق بيراميدز، لكن مهاجم المنتخب الأولمبى سجل فى شباك الفريق السماوى ليقود الفارس الأبيض للفوز بالمباراة بهدفين دون رد فى إطار الجولة السابعة للدورى.