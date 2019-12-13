شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك بطلا لأفريقيا على حساب الرجاء المغربى بهدف دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 13 ديسمبر 2002 توج نادى الزمالك بطلا لقارة أفريقيا بعد فوزه على نظيره الرجاء المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليحصد الفارس الأبيض لقب البطولة للمرة الخامسة فى تاريخه.

لقاء الذهاب أقيم فى المغرب وانتهى بالتعادل السلبى، فيما انتهى لقاء الإياب الذى أقيم فى القاهرة بفوز الزمالك بهدف دون رد، أحرزه تامر عبد الحميد نجم خط وسط الفريق الأبيض السابق.

خاض الزمالك مباراة التتويج بتشكيل مكون من: عبد الواحد السيد، إبراهيم حسن، بشير التابعى، وائل القبانى، مدحت عبد الهادى، طارق السيد، حازم إمام (حسام عبدالمنعم)، تامر عبدالحميد، محمد أبوالعلا، حسام حسن، وليد صلاح عبداللطيف (عبدالحليم علي).

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شارك أيضا في التتويج كل من محمد عبد المنصف أوسة، أحمد صالح، محمود محمود، الحسن محمد، محمد صديق، رضا سيكا، خالد الغندور، محمد عبدالواحد، محمد كمونة، محمد صبري، جمال حمزة، الغاني أحمد فيليكس أبواجى.

بينما لم ينل شرف المشاركة كل من وائل زنجا، أحمد كمال، أمير عزمي مجاهد، فريد موالى، عبداللطيف الدوماني.