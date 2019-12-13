شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعيد أعلام الأخضر للمونديال العالمي بعد سنوات من الغياب والان مع التفاصيل

الجمعة 13 ديسمبر 2019

الهلال

يخوض فريق الهلال السعودي مباراته الأول لبطولة كأس العالم للأندية أمام شقيقه الترجي التونسي، حيث المباراة المقرر لها غدا السبت في تمام الرابعة مساء.

وافتقدت الكرة السعودية التواجد بالمونديال العالمي منذ نحو ١٤ عاما، بعد أخر تمثيل من قبل النمور الاتحاد السعودي بقيادة نجمه "محمد نور".

* الاتحاد و الأهلي ٢٠٠٥ في اليابان مع فوز عربي وحيد

كان تواجد الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية باليبان بمثابة فرحة كبيرة للعرب جميعا ومن بعده حضر الأوهلي مع تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الطرفان تواجها بلقائهم الافتتاحي وتغلب النمور وقتها ليكون النصر العربي الوحيد بالبطولة.

* التاريخ يعيد نفسه بعد ١٤ عاما مع الهلال والترجي

لم يكن أحد يتخيل مطلقا، أن يتكرر ذات المشهد مرة أخرى بتواجد الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا ممثلا الكرة السعودية والترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا ليشرف برفع راية تونس الشقيق، كي يكتب تاريخ العرب بأحرف من ذهب بشكل دائم في المحافل العالمية.

تفوقت القارة الصفراء على أفريقيا منذ سنوات مع أجيال مرت وذهبت، حتى يأتي غيرها إما لرؤية القارة السمراء أو يستمر الخليج وقارة آسيا يالتغلب كما هي العادة.

* بين تونس والسعودية مماويل ورويات مع مونديال المكاينات

تواجه منتخبي السعودية وتونس من قبل بالنسبة للبطولات العالمية، عبر كأس العالم ألمانيا ٢٠٠٦، ليحسم التعادل مباراة الشقيقين ليخرجوا أحباب دون هزيمة أحد للآخر، كي يكون التاريخ بعالم الساحرة المستديرة شاهد دائما وأبدا على مواجهات العرب الخالدة بالأذهان.

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* السعودية تطيح مجددا بالقارة السمراء في مونديال روسيا

عاد الزمن للوراء بنحو عشرون عاما، في كأس العالم روسيا ٢٠١٨ ليستطيع المنتخب السعودي التغلب على مصر بنتيجة هدفين لهدف في المباراة الختامية للمجموعة ويقتنص الأخضر نقطة وحيدة بالمحفل العالمي معيدا للأذهان ذكريات ٩٩ بكأس العالم للقارات.

أعود معكم للماضي ومن ينسى تفوق المنتخب السعودي بكأس العالم للقارات عام ٩٩ بنتيجة ٥ أهداف أمام كان يتولاه الجوهري ومعه كوكبة من اللاعبين، الذين سطروا تاريخ عريض للكرة المصرية.

* السعودية تتفوق دائما على القارة السمراء إفريقيا

كل ما تم ذكره يثب علو كعب الكرة السعودية منتخبات وأندية على الكرة العربية بالنسبة لإفريقيا، إلا أن الأخضر لن ينسى نهائي ٢٠٠٧ أمام مصر بالبطولة العربية والتفوق حينها بفارق هدف للفراعنة.

وبهذا يكون تاريخ الكرة السعودية له ماله وعليه ما عليه، ولكن لابد من أن تعلم أنه حينما تواجه منتخب السعودية عليك بالحذر الشديد.

على صعيد أخر يضع الترجي نفسه أمام منافسة عربية أخرى، بعد أن سبق وواجه السد القطري بمونديال ٢٠١١، حتى يكون أبناء رادس على علم وخبرة كبيرة مع المواجهات العربية سواء بالماضي أو الحاضر، إلا أن الماضي ليس بسعيد مع خسارة ولاد قرطاج بهدفين لهدف وقتها.

إذا هي سلسلة من المواجهات العربية بين السعودية وعدة بلاد، منها مصر قبل ١٤ ممثلا بالأهلي ومنتخب مصر خلال عدة مناسبات عام ٢٠٠٧ و٢٠١٨ وقبلها ٩٩، ثم مواجهات مع تونس ٢٠٠٦ وغدا السبت على مستوى الأندية يتواجد الهلال السعودي والترجي التونسي تعود المواجهات التونسية السعودية للأنظار من جديد، ثم المواجهة المحتملة كلاكيت مرة ثانية بين الترجي والسد بعد مضي ثمانية أعوام.

وهناك للكرة العربية ملاحظتين هامتين، وهما أن تكتب مواجهة بين الهلال والسد لتتاح الفرصة أمام ممثل الدوحة بالانتقام من الأخضر، الذي أطاح بها من نصف نهائي خليج ٢٤ والثأر الأكبر بعد الإهانة القطرية من الهلال بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأخيرا من أفضل النتائج، التي حققتها الأندية العربية بالمونديال العالمي، هي الأهلي ثالث الترتيب عام ٢٠٠٦ والسد كذلك عام ٢٠١١، ليكون الختام مع العين الإماراتي الحاصل على فضية ٢٠١٨ بعد الخسارة من ريال مدريد بنتيجة ساحقة.

والسؤال/ هل يحقق أي من أندية الهلال السعودي أو السد القطري _ الترجي التونسي اللقب لأول مرة بتاريخ الكرة العربية ؟