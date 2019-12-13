شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل

الجمعة 13 ديسمبر 2019 أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، عن مُعلق مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز.

Advertisements ويستعد برشلونة لإستضافة ريال مدريد في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة، على ملعب كامب نو. وأسندت المباراة إلى المعلق التونسي عصام الشوالي، وتذاع المباراة عبر قناة "beIN Sports HD3". ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يمتلك نفس العدد من النقاط.

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