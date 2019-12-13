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صاروخية دي بروين في مرمى نيوكاسل أفضل هدف شهر نوفمبر

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الجمعة 13 ديسمبر 2019

دي بروين

فاز البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانسستر سيتي بجائزة أفضل هدف في عن شهر نوفمبر.

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وجاء هدف دي بروين في مرمى نيوكاسل يونايتد، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان النجم البلجيكي قد سجل الهدف بعد استلام رائع للكرة على صدره قبل أن يطلق تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وتنافس دي بروين مع كلاً من من تامي أبراهام مهاجم ، وهاري ويلسون جناح بورنموث، وروبن نيفيز وجواو موتينهو لاعبي ولفرهامبتون، وفابينيو لاعب وسط ، وجونجو شيلفي لاعب نيوكاسل يونايتد.

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