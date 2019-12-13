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شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخية دي بروين في مرمى نيوكاسل أفضل هدف شهر نوفمبر والان مع التفاصيل
الجمعة 13 ديسمبر 2019
دي بروين
فاز البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانسستر سيتي بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر.
وجاء هدف دي بروين في مرمى نيوكاسل يونايتد، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان النجم البلجيكي قد سجل الهدف بعد استلام رائع للكرة على صدره قبل أن يطلق تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.
وتنافس دي بروين مع كلاً من من تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، وهاري ويلسون جناح بورنموث، وروبن نيفيز وجواو موتينهو لاعبي ولفرهامبتون، وفابينيو لاعب وسط ليفربول، وجونجو شيلفي لاعب نيوكاسل يونايتد.
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