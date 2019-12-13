شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. جابرييل خيسوس لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الجمعة 13 ديسمبر 2019 خيسوس تُوج جابرييل خيسوس نجم فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي، لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا بعد العرض المبهر الذي قدمه في مباراة دينامو زغرب.

Advertisements وتمكن خيسوس من تسجيل هاتريك في انتصار السيتي على دينامو زغرب الكرواتي، بأربعة أهداف مقابل هدف. وتنافس خيسوس مع كل من نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب ميليك مهاجم نابولي الإيطالي، بالإضافة إلى جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني. ويعد خيسوس أصبح أصغر لاعب برازيلي يتمكن من تسجيل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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