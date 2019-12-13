الامارات | مدرب اتحاد كلباء: سنفتقد لجهود لاعب مهم في مواجهة الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اتحاد كلباء: سنفتقد لجهود لاعب مهم في مواجهة الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي داسيلفا عن ان فريقه يتمتع بمعنويات عالية بعد الفوز على عجمان (6-2) تمهيدا لخوض المباراة التي ستجمع الظفرة واتحاد كلباء بعد غد ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.

وقال في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: سنفتقد لجهود لاعب مهم في مواجهة الظفرة حيث سيغيب المدافع البرازيلي هنريكي بوس للإيقاف لحصولة على ثلاث إنذارات والذي يعتبر من العناصر الاساسية لاتحاد كلباء بينما سيكون جميع اللاعبين الاخرين في أتم الإستعداد والجاهزية الكاملة وتابع: المعنويات عاليه ومرتفعة لذلك فان الإستعدادات ستكون جيدة للمباراة على الرغم من الفاصل الزمني القليل بين مباراة وأخرى بسبب ضغط المباريات الحالي .