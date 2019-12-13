شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل الرسمي لمواجهة الإتفاق والفتح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019 يستضيف نادي الإتفاق بعد قليل فريق الفتح، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وحتءت تشكيلة يانيك فيريرا المدير الفني للفتح كالتالي. ماكسم كوفال أندريه بينتو - مروان سعدان - محمد السعيد - نواف بوشل محمد الفهيد - علي الحسن - سعيد الدوسري Advertisements على الزقعان - جوستاف ويكاييم - ميتشيل تي فريدي. فيما جاءت تشكيلة خالد العطوي المدير الفني للإتفاق كما يلي. رايس مبولحي عبدالله الخطيب - صالح القميزي - سيدريك يامبيري - أسامة الحدادي علي هزازي - إبراهيم محنشي - صالح العمري - فواز الطريس نعيم السليتي - هزاع الهزاع.

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