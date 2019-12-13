رسميًا.. يورجن كلوب مدرب الشهر في البريميرليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

توج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر الماضي.



وتنافس كلوب مع كل من نونو سانتو المدير الفني لنادي وولفرهامبتون، وبريندان رودجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي، وكريس ويلدر مدرب شيفيلد يونايتد.

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وقاد كلوب ليفربول في أربع مباريات هذا الشهر، حقق فيهم العلامة الكاملة، بعد فوزه على كل من أستون فيلا ومانشستر سيتي وكريستال بالاس، بالإضافة لبرايتون.

وتعد هذه المره هي الثالثة هذا الموسم التي يتوج بها كلوب بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، بعد حصولة عليها في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بفارق ثمان نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني