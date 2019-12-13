شكرا لقرائتكم أمير توفيق يكشف كواليس صفقة كهربا.. ويؤكد: لم نحرضه على نادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي كواليس اتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا ، بعد انضمامه للقلعة الحمراء بشكل رسمي.

وأعلن الأهلي علي لسان مدير تعاقداته ان كهربا اصبح لاعبا في الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف ،بعد فسخ عقده مع أفيش البرتغالي ودفع قيمة الشرط الجزائي الذي كان مدونا في عقده والبالغ قيمته 400 الف دولار.

وقال امير توفيق لـ الخليج 365 :"مفاوضاتنا مع كهربا كانت منذ ايام فقط وتلاقت رغبة الطرفيين ،ليقوم اللاعب بفسخ عقده مع ناديه البرتغالي، قبل ان تدخل المفاوضات مع الأهلي حيز الجدية ويوقع كهربا علي عقود انتقاله للفريق الأحمر لمدة 4 سنوات ونصف.

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كهربا ونادي الزمالك

ونفي أمير توفيق تحريض الأهلي كهربا للرحيل عن الزمالك كما تردد، مشددا ان الأمر انتهي بمعرفة اللاعب، مؤكدا في الوقت ذاته علي صحه موقف كهربا من الناحية القانونية، وهو ما تأكدت منه ادارة الأهلي قبل اتمام التعاقد معه بشكل رسمي.

واضاف امير توفيق ان التعاقد مع كهربا جاء بتوصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنه التخطيط ،مشددا ان كهربا لاعب دولي وسيمثل اضافة فنية كبيرة يحتاجها الفريق خلال المرحلة المقبلة.