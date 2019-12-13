شكرا لقرائتكم حسين الشحات يهنئ كهربا: ألف مبروك يا حبيبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي على تهنئة محمود عبد المنعم كهربا، والذي وقع قبل ساعات على عقود انتقاله للفريق الأحمر لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ يناير المقبل.

ونشر الشحات صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام جمعته بكهربا وعلق عليها: ألف مبروك يا حبيبي.



الشحات

Advertisements

ويبدأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد، الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر بشكل فردى بداية من غد السبت، وعلى مدار يومين وبعدها يحدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية.

وطلب فايلر، تجهيز كهربا والوقوف على حالته البدنية والفنية، خاصة أنه لا يتدرب منذ فترة، وذلك قبل تحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعدما أعلن النادى الأهلى اليوم عن ضمه بشكل رسمى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بجانب ظهور اللاعب فى مقر النادى الأحمر لتوقيع العقود ثم مغادرته رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد دعوته لتناول وجبة الغذاء خارج أسوار النادى.