شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف مدى صحة قيد كهربا فى قائمة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن الإجراءات التي يجب إتباعها حال قيام النادي الأهلي بقيد محمود كهربا صفقة القلعة الحمراء الجديدة ، فى شهر يناير وهو موعد فتح باب القيد الشتوي ، وهل سيتم قبول أوراق قيد كهربا بسبب رحيله عن الزمالك بداعي فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالي.

قال مصدر مسئول بالجبلاية أنه سيتم قبول أوراق قيد كهربا مع الأهلي وطلب البطاقة الخاصة باللاعب وفى حالة وصول البطاقة الدولية الخاصة بكهربا والموجودة على " السيستم " سيتم قيد كهربا لاعباً رسمياً فى صفوف النادي الأهلي ، أما في حالة رفض إستخراج البطاقة الدولية للاعب فسيتم إيقاف إجراءات قيد كهربا.

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كان الأهلي قد تعاقد مع محمود كهربا رسمياً اليوم لمدة أربعة سنوات ونصف.

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي صحة موقف كهربا من الناحية القانونية، وهو ما تأكدت منه ادارة الأهلي قبل اتمام التعاقد معه بشكل رسمي.