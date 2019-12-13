شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف مدى صحة قيد كهربا فى قائمة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال مصدر مسئول بالجبلاية أنه سيتم قبول أوراق قيد كهربا مع الأهلي وطلب البطاقة الخاصة باللاعب وفى حالة وصول البطاقة الدولية الخاصة بكهربا والموجودة على " السيستم " سيتم قيد كهربا لاعباً رسمياً فى صفوف النادي الأهلي ، أما في حالة رفض إستخراج البطاقة الدولية للاعب فسيتم إيقاف إجراءات قيد كهربا.
كان الأهلي قد تعاقد مع محمود كهربا رسمياً اليوم لمدة أربعة سنوات ونصف.
أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي صحة موقف كهربا من الناحية القانونية، وهو ما تأكدت منه ادارة الأهلي قبل اتمام التعاقد معه بشكل رسمي.
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