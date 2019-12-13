شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يسعى لمواصلة انطلاقته على حساب الفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى اتحاد جدة لمواصلة صحوته حينما يستضيف الفيصلي على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يتطلع الفيحاء لمواصلة حصد النقاط حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك الجريح، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ويسعى اتحاد جدة لمواصلة صحوته حينما يواجه الفيصلي المتعثر في المرحلتين الأخيرتين، ونجح الاتحاد في إيقاف مسلسل الخسائر حينما فاز في المرحلة الماضية على الاتفاق 2-1 ليبتعد تدريجياً عن مناطق الخطر التي كانت تحاصره عقب خسارته 4 مباريات متتالية.

وتحسن أداء الاتحاد كثيراً بعد تعاقده مع المدرب الهولندي تين كات الذي حل خلفاً للتشيلي لويس سييرا المقال، عقب فوزه في آخر 4 مباريات على حساب الاتفاق في الدوري والوصل الإماراتي في كأس محمد السادس للأندية العربية وعلى فريقي الرياض والصفا في كأس الملك.

ويدخل الاتحاد المواجهة وهو في المركز 12 برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتفاق صاحب المركز 13، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز التاسع.

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وفي المقابل يأمل الفيصلي في إيقاف مسلسل الخسائر والعودة مجدداً لسكة الانتصارات التي ستعيده منافساً على الصدارة، في حين أن الخسارة ستبعده كثيراً عن الأربع الأوائل. وتوقفت مسيرة الفيصل الناجحة في المرحلتين السابقتين حينما خسر من النصر وأهلي جدة ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع الفيحاء لمواصلة حصده للنقاط حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك الجريح.

وقدم الفيحاء أداءً مميزاً في المرحلة الماضية بعد فوزه على الشباب بعقر داره بهدف نظيف ليتقدم إلى المركز 11 برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن الشباب التاسع.

وفي المقابل يبحث ضمك عن إيقاف مسلسل نزيف النقاط والابتعاد عن شبح الهبوط والذي بات يحاصره مبكراً عقب تلقيه 6 خسائر متتالية ليبقى في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.