شكرا لقرائتكم سولشاير: نطمح إلى التواجد مع الأربعة الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه يحتاج إلى الوقت لتطوير الأداء لكنه يدعم فريقه للمنافسة على إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز يونايتد على توتنهام ومانشستر سيتي في آخر جولتين ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وحقق يونايتد نتائج سيئة في أكتوبر وتراجع آنذاك إلى المركز 14 بعد التعادل 1-1 مع ليفربول المتصدر، ما هدد آماله في الوجود بالمربع الذهبي لكن سولشار لم يفقد الثقة في لاعبيه. وقال سولشاير للصحفيين: ليس سخيفا أبدا إنهاء الموسم بالمربع الذهبي. لا نتحدث عن الفوز بالدوري الآن لكن سبق أن قلت إن هذه المجموعة تحتاج إلى الوقت.

Advertisements

وأضاف: نحتاج إلى التطور كمجموعة، وسيحدث ذلك لأننا ننتهج الأسلوب الصحيح. هناك الكثير جدا من المباريات في ديسمبر ويناير وفبراير ومارس وأبريل. لا يمكن بدء النظر إلى النتائج النهائية. نحتاج إلى أن نواصل ما نفعله، أثق أن النتيجة ستأتي بعد ذلك.

وسيخوض يونايتد مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام إيفرتون يوم الأحد قبل أن يلعب في المباريات التالية مع واتفورد ونيوكاسل يونايتد وبيرنلي وأرسنال.

وأضاف سولشاير: إنها فترة حاسمة لنا. نريد حصد النقاط على أرضنا وأدرك أن إيفرتون بدأ انتفاضة مع المدرب دنكان فيرغسون.