شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف: حالة وحيدة لقيد كهربا فى صفوف الأهلي فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن الإجراءات المتبعة فى حالة قيام النادي الأهلي بقيد محمود كهربا صفقة القلعة الحمراء الجديدة ، فى شهر يناير وهو موعد فتح باب القيد الشتوي ، وهل سيتم قبول أوراق قيد كهربا بسبب رحيله عن الزمالك. بداعي فسخ تعاقده.

أكد مسئولو الجبلاية أنه سيتم قبول أوراق قيد كهربا مع الأهلي وطلب البطاقة الخاصة باللاعب وفى حالة وصول البطاقة الدولية الخاصة به والموجودة على " السيستم " سيتم قيد كهربا لاعباً رسمياً فى صفوف النادي الأهلي ، أما في حالة رفض إستخراج البطاقة الدولية للاعب فسيتم إيقاف إجراءات قيد كهربا.

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كان الأهلي قد تعاقد مع محمود كهربا رسمياً اليوم لمدة أربعة سنوات ونصف.

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي صحة موقف كهربا من الناحية القانونية، وهو ما تأكدت منه ادارة الأهلي قبل اتمام التعاقد معه بشكل رسمي.