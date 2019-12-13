شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكماً لمباراة الرجاء المغربي و شبيبة الجزائر بدورى الأبطال الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم المصري محمد معروف ، لإدارة مباراة الرجاء المغربي ضد شبيبة القبائل الجزائري، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم 27 ديسمبر الحالي، بملعب مركب محمد الخامس بمساعدة مواطنيه توفيق الطالب علي وأحمد أبوالرجال.

وسبق لطاقم التحكيم المصري أن قاد مباراة الرجاء ضد أسيك ميموزا الإيفواري، بدور المجموعات للنسخة قبل الماضية لكأس الكونفدرالية، والتي توج بها الفريق الأخضر.

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كان كاف قد عين الحكم الزامبي جاني سيكازوي لقيادة مباراة الوداد ضد بيترو أتليتيكو الأنجولي، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 28 ديسمبر الحالي.

يذكر أن الرجاء حقق فوزا أمام فيتا كلوب الكونغولي، في الجولة الثانية، وخسر في مباراته أمام الترجي التونسي، بالجولة الأولى، ويسعى إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي، خاصة أنه يستقبل بميدانه، ليقوي حظوظه في التأهل إلى دور الربع، على اعتبار أنه سيجري مبارتين في الإياب خارج ميدانه.