ختام الدورة التدريبية لمدربات الكرة النسائية غدا بإشراف نرويجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم غدا السبت الدورة التدريبية لمدربات كرة القدم النسائية التى ينظمها الاتحاد النرويجى لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد المصرى. حضر أنشطة الدورة اليوم سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف علي الكرة النسائية و الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد و عبد اللطيف امام رئيس لجنة الكرة النسائية إضافة إلى المحاضرتين الدوليتين انيتا واجى وتوفا تونتلاند وهايبت رشيد منسق الاتحاد النرويجي ومصطفي منير المدرب العام لمنتخب الكرة النسائية وشهاب الزنارى القائم باعمال الترجمة و 120 لاعبة من صغار السن تم التطبيق العملي عليهن من المدربات الدارسات لاكتساب ثقافة التعامل مع اللعبات الصغيرات. ويرغب مسئولو اتحاد الكرة فى تطوير الكرة النسائية خلال الفترة المقبلة. دورة الكرة النسائية Advertisements سحر عبد الحق وسعد فى الدورة التدريبية دورة تدريبية للكرة النسائية

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