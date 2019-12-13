شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. ماذا قدم كهربا مع 6 أندية قبل الظهور بقميص الأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير توفيق مدير التسويق بالأهلي ، التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لمدة أربع سنوات ونصف.

جاء ذلك فى صفقة انتقال حر بعدما فسخ «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضى، فى إطار تلبية الاحتياجات التى حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع كهربا للأهلي 4 سنوات ونصف فى وقت سابق، إلا أن تأخير تفعيل التوقيع جاء من جانب الإدارة الحمراء التى فضلت دراسة الأمر من جميع جوانبه قبل إتمام الصفقة خوفًا من حدوث أى أمر يُفسدها.

ونرصد أرقام كهربا مع ستة أندية إرتدى قمصانها قبل الظهور مع النادى الأهلى ..

لعب مع الزمالك 68 مباراة سجل 25 هدفا

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لعب مع إتحاد جدة 53 مباراة سجل 24 هدفا

لعب مع إنبى 35 مباراة سجل 8 أهداف

لعب مع لوزيرن السويسرى 19 مباراة سجل 6 أهداف

لعب مع جراسهوبرز السويسرى 16 مباراة سجل هدفين

لعب مع أفيس البرتغالى 5 مباريات سجل هدفا واحدا