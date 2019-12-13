شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جلسة خاصة بين فايلر وعبد الحفيظ.. وعودة على معلول فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك صوراً من التدريبات الصباحية التى خاضها لاعبو القلعة الحمراء على ملعب التتش، استعداداً لمواجهة حرس الحدود فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأظهرت الصور جلسة خاصة بين رينيه فايلر مدرب الأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، كما ظهر على معلول مشاركاً فى التدريبات الجماعية بعد غيابه عن المشاركة للإصابة التى تعرض لها أمام النجم الساحلى فى انطلاق دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

كما خاض شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفي، لاعبو الاهلى تدريبات قوية، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق، وشارك ثلاثى حراسة المرمى فى تدريبات الكرة التي ركز عليها رينيه فايلر المدير الفنى، واشتملت على بعض الفقرات المتنوعة لتنفيذ بعض الجمل الفنية.



أزارو



الاهلى



الشحات و وحيد وعمار حمدي

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جيرالدو



حراس المرمى



عبد الحفيظ وفايلر



علي معلول



فايلر



قفشة وديانج