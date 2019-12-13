شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمح يحتفل بتوقيع كهربا للأهلى بالبدلة فى السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المشجع الأهلاوى أمح بتوقيع محمود عبد المنعم كهربا للأهلى، بعد حضور اللاعب لمقر القلعة الحمراء، اليوم الجمعة، ومن ثم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى، ونشرت صفحة الأهلى عبر تويتر جانب من وجود امح بجانب كهربا فى سيارة الأخير مرتدياً البدلة.

وغادر كهربا مقر الأهلي بعد التوقيع الرسمي بحضور امح الذي توقع تألق الجناح الدولي بشكل كبير مع الفريق الأحمر، معلنا انه كان له دور كبير في اتمام الصفقة.

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل. جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام. Advertisements يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

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