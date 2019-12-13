تريزيجيه يهنئ كهربا بعد الانضمام للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمود حسن تريزيجية صانع ألعاب أستون فيلا الإنجليزى، محمود عبد المنعم كهربا زميله بمنتخب الفراعنة، على الانضمام للقلعة الحمراء، فى أول صفقات النادى الأهلى الشتوية.
ونشر تريزيجيه صورة جمعته بكهربا عبر حسابه الشخصى على إنستجرام .
وكان محمود عبد المنعم كهربا قد وقع على عقود انتقاله للنادى الأهلى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ يناير المقبل قبل ساعات.
وطلب فايلر، تجهيز كهربا والوقوف على حالته البدنية والفنية، خاصة أنه لا يتدرب منذ فترة، وذلك قبل تحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعدما أعلن النادى الأهلى اليوم عن ضمه بشكل رسمى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بجانب ظهور اللاعب فى مقر النادى الأحمر لتوقيع العقود ثم مغادرته رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد دعوته لتناول وجبة الغذاء خارج أسوار النادى.
تريزيجية
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