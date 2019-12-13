شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يهنئ كهربا بعد الانضمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمود حسن تريزيجية صانع ألعاب أستون فيلا الإنجليزى، محمود عبد المنعم كهربا زميله بمنتخب الفراعنة، على الانضمام للقلعة الحمراء، فى أول صفقات النادى الأهلى الشتوية.

ونشر تريزيجيه صورة جمعته بكهربا عبر حسابه الشخصى على إنستجرام .

وكان محمود عبد المنعم كهربا قد وقع على عقود انتقاله للنادى الأهلى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ يناير المقبل قبل ساعات.

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ويبدأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد، الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر بشكل فردى بداية من غد السبت، وعلى مدار يومين وبعدها يحدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية.

وطلب فايلر، تجهيز كهربا والوقوف على حالته البدنية والفنية، خاصة أنه لا يتدرب منذ فترة، وذلك قبل تحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعدما أعلن النادى الأهلى اليوم عن ضمه بشكل رسمى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بجانب ظهور اللاعب فى مقر النادى الأحمر لتوقيع العقود ثم مغادرته رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد دعوته لتناول وجبة الغذاء خارج أسوار النادى.