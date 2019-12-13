شاهد.. مقلب كهربا مع أمح وأصدقائه احتفالا بانضمامه للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويبدأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد، الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر بشكل فردى بداية من غد السبت، وعلى مدار يومين وبعدها يحدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية.

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