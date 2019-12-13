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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، التى كان أبرزها الأهلى يعلن رسمياً التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف، والزمالك يبحث مع كارتيرون ملف التدعيم الشتوى.

الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.

الزمالك يبحث مع كارتيرون ملف التدعيم الشتوى

يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة لبحث ملف تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين لسد العجز في صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، في ظل وجود أزمة في ضم أكثر من لاعب في يناير المقبل لعدم وجود أماكن شاغرة بالقائمة البيضاء حيث يحق للزمالك قيد لاعب واحد فقط بنظام الاستبدال.

تدريبات تأهيلية لعبد الله جمعة فى الزمالك

خضع عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لبعض التدريبات التأهيلية فى صالة الجيمانزيوم، على هامش المباراة الودية التجريبية أمام فريق الشباب اليوم.

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المقاولون يحفز اللاعبين بالمكافآت لمواصلة الانتصارات

حفز مسئولو المقاولون العرب لاعبى الفريق بالمكافآت لمواصلة مسيرة الانتصارات، بعدما حصد ذئاب الجبل انتصاراهم الثالث على التوالى، عقب الفوز على النادى المصرى بهدف نظيف فى مباراة الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث تضمن لائحة المقاولون صرف مكافآت الفوز بشكل تصاعدى.

اتحاد الكرة يناقش إقامة الانتخابات المقبلة بنظام القائمة الكاملة

يناقش مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، إقرار نظام القوائم الكاملة فى انتخابات الجبلاية والمقرر إقامتها عقب الدورة الأولمبية وتحديدا فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ64 الرئيسى بكأس العالم للشيش

تأهل علاء أبو القاسم لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش إلى دور الـ64 الرئيسى بالفوز على بطل إيطاليا 15/6 ببطولة كأس العالم باليابان.

كهربا يتدرب منفردا فى الأهلى غداً.. وفايلر يحدد موعد لحاقه بالجماعى

يبدأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد، الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر بشكل فردى بداية من غد السبت، وعلى مدار يومين وبعدها يحدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية.