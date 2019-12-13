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حسين الشحات يهنئ كهربا بعد الانضمام للقلعة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلى على تهنئة محمود عبد المنعم كهربا، والذى وقع قبل ساعات على عقود انتقاله للفريق الأحمر لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ يناير المقبل.

ونشر الشحات صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام جمعته بكهربا وعلق عليها: ألف مبروك يا حبيبي.

ويبدأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد، الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر بشكل فردى بداية من غد السبت، وعلى مدار يومين وبعدها يحدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية.

 

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وطلب فايلر، تجهيز كهربا والوقوف على حالته البدنية والفنية، خاصة أنه لا يتدرب منذ فترة، وذلك قبل تحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعدما أعلن النادى الأهلى اليوم عن ضمه بشكل رسمى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بجانب ظهور اللاعب فى مقر النادى الأحمر لتوقيع العقود ثم مغادرته رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد دعوته لتناول وجبة الغذاء خارج أسوار النادى.

 


حسين الشحات

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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