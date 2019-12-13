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شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يهنئ كهربا بعد الانضمام للقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلى على تهنئة محمود عبد المنعم كهربا، والذى وقع قبل ساعات على عقود انتقاله للفريق الأحمر لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ يناير المقبل.
ونشر الشحات صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام جمعته بكهربا وعلق عليها: ألف مبروك يا حبيبي.
وطلب فايلر، تجهيز كهربا والوقوف على حالته البدنية والفنية، خاصة أنه لا يتدرب منذ فترة، وذلك قبل تحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعدما أعلن النادى الأهلى اليوم عن ضمه بشكل رسمى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بجانب ظهور اللاعب فى مقر النادى الأحمر لتوقيع العقود ثم مغادرته رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد دعوته لتناول وجبة الغذاء خارج أسوار النادى.
حسين الشحات
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