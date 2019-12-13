شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يترقب الموقف الطبى لـ طاهر للمشاركة أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، الموقف الطبى النهائى لطاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق للتعرف على إمكانية مشاركته أمام وادى دجلة فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويغيب طاهر عن المشاركة مع المقاولون العرب منذ أن تم استبداله فى مباراة الإنتاج الحربى بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، خاض اللاعب على إثرها فترة تأهيلية امتدت لـ 69 يوماً حتى الآن.

وكان الدكتور وائل نبيل طبيب المقاولون العرب قد أكد فى تصريحات خاصة، أن طاهر تعافى من التمزق بشكل تام ويسير بخطى ثابتة فى عملية التأهيل، ومن المتوقع أن يشارك فى مباراة وادي دجلة المقبلة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادى دجلة الاثنين المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام، التى يتصدرها ذئاب الجبل برصيد 16 نقطة حصدها أبناء عماد النحاس من خمس انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة.