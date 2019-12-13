شكرا لقرائتكم خبر عن من صغرى بعشقه.. كهربا بصحبه الخطيب فى طفولته بعد انضمامه للنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش جماهير النادي الاهلي حالة من الفرحة عبر منصات السوشيال ميديا، بعد انضمام النجم محمود عبد المنعم "كهربا" لصفوف القلعة الحمراء في أول صفقة انتقالات شتوية يقتنصها مسئولي المارد الأحمر.

ونشرت صفحة منسوبة للاعب المنضم حديثاً للنادي الأحمر، صورة من دولاب الذكريات مع الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اثناء لعبه في صفوف ناشئي النادي الأهلي، وكتب معلقاً "من صغري بعشقه"، وسرعان ما لقيت الصورة استحسان جمهور المارد الأحمر الذين سارعوا في تهنئة اللاعب بانضمامه للنادى.

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كهربا مع الخطيب

ووقع كهربا على لائحة الأهلى بعد التوقيع للنادى وعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى.

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلى قد أعلن عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل جاء ذلك فى صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادى أفيس البرتغالى بالتراضي قبل أيام.