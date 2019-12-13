شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى لكهربا بعد التوقيع للأهلى: مبروك يا فولت بالتوفيق يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على تهنئة محمود عبد المنعم كهربا بعد توقيعه خلال الساعات الماضية للنادى الأهلى لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ من يناير المقبل.

ونشر الحضرى صورة جمعته بكهربا عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر معلقاً: "الف مبروك يا ڤولت بالتوفيق يا حبيبي و ربنا يجعلها خطوة خير عليك يا كبير".

ويبدأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد، الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر بشكل فردى بداية من غد السبت، وعلى مدار يومين وبعدها يحدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية.

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وطلب فايلر، تجهيز كهربا والوقوف على حالته البدنية والفنية، خاصة أنه لا يتدرب منذ فترة، وذلك قبل تحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعدما أعلن النادى الأهلى اليوم عن ضمه بشكل رسمى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بجانب ظهور اللاعب فى مقر النادى الأحمر لتوقيع العقود ثم مغادرته رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد دعوته لتناول وجبة الغذاء خارج أسوار النادى.