شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعاقدات الأهلى يكشف كواليس صفقة كهربا بعد توقيعه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى كواليس إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا، بعد انضمامه للقلعة الحمراء بشكل رسمى.

وأعلن الأهلى على لسان مدير تعاقداته أن كهربا أصبح لاعبا في الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف بعد فسخ عقده مع أفيس البرتغالي ودفع قيمة الشرط الجزائي الذي كان مدونا في عقده والبالغ قيمته 400 ألف دولار.

وقال امير توفيق لليوم السابع "مفاوضاتنا مع كهربا كانت منذ ايام فقط وتلاقت رغبة الطرفيين، ليقوم اللاعب بفسخ عقده مع ناديه البرتغالى، قبل أن تدخل المفاوضات مع الأهلى حيز الجدية ويوقع كهربا على عقود انتقاله للفريق الأحمر لمدة 4 سنوات ونصف.

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ونفى أمير توفيق تحريض الأهلى كهربا للرحيل عن الزمالك كما تردد، مشددا أن الأمر انتهى بمعرفة اللاعب، مؤكدا فى الوقت ذاته صحة موقف كهربا من الناحية القانونية، وهو ما تأكدت منه ادارة الأهلي قبل اتمام التعاقد معه بشكل رسمي.

واضاف امير توفيق ان التعاقد مع كهربا جاء بتوصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنه التخطيط ،مشددا ان كهربا لاعب دولي وسيمثل اضافة فنية كبيرة يحتاجها الفريق خلال المرحلة المقبلة.