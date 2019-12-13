شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن انضمام كهربا للأهلى رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الإعلان الرسمى عن صفقة محمود كهربا داخل النادى الأهلى، بعد فترة كبيرة من الأنباء حول الصفقة، ونستعرض فى التقرير التالى كل التساؤلات التى دارت حول انضمام كهربا اليوم للأهلى.

ما مدة عقد كهربا مع الأهلى وكيفية انضمامه؟

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى، عن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وأعلن الأهلى بشكل رسمى عن ضم اللاعب ويؤكد مسئولو القلعة الحمراء انتقال اللاعب فى صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادى أفيس البرتغالى بالتراضى قبل أيام، يأتى هذا فى إطار تلبية الاحتياجات التى حددها الجهاز الفنى لتدعيم صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ومن المنتظر أن ينضم "كهربا" إلى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذى يحدده رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى.

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وما الجلسات التى عقدها مسئولو الأهلى اليوم مع كهربا؟

عقد أمير توفيق، جلسة مع محمود كهربا بمقر مكتب الأول بالنادى الأهلى عقب التوقيع لبحث عدد من الأمور فيما تأجلت جلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى مع كهربا بعدما غادر مدير الكرة النادى، عقب انتهاء المران الصباحى للفريق الذى أقيم الجمعة، ووقع كهربا على لائحة الفريق بعد التوقيع على العقد الرسمى قبل أن يعود للظهور مجددا فى مقر النادى وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، بتوجيه الدعوة إلى محمود كهربا وأمير توفيق، لجلسة خارج أسوار النادى، وذلك للترحيب باللاعب حيث جاء الدعوة لتناول وجبة الغذاء فى أحد المطاعم القريبة من النادى.

وماذا قال كهربا عن انضمامه للأهلى؟

من جانبه، أعرب محمود عبد المنعم كهربا عن سعادته بالانضمام الى القلعة الحمراء بشكل رسمى وقال كهربا في أول تصريح له بعد التوقيع: "أنا أهلاوي وكنت أتمنى الانضمام للقلعة الحمراء والعودة لبيتي منذ رحيلي عنه عندما كنت ضمن ناشئين النادى"، وتابع كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل النادي الأهلي ومساعدة زملائه علي تحقيق الانتصارات والبطولات وإسعاد الجماهير، وواصل:"الأهلي اشتراني ونفذوا كل الوعود التي منحوها لي .. أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع في شخصي".

وما موعد انتظام كهربا فى تدريبات الأهلى؟

يبدأ محمود كهربا، الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر بشكل منفرد بداية من غد السبت وعلى مدار يومين وبعدها يحدد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، موعد انتظامه في التدريبات الجماعية وطلب السويسرى فايلر، تجهيز كهربا والوقوف علي حالته البدنيه والفنية، خاصة أنه لا يتدرب منذ فترة، وذلك قبل تحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية خاصة إن الأهلى ينتظر فتح باب الانتقالات من أجل قيده فى قائمة الفريق الأحمر والاستفادة من جهوده سواء على مستوى المنافسات المحلية أو القارية، حيث تم وضع برنامج خاص له لتجهيزه للمشاركة مع الفريق فى المنافسات المختلفة القادمة للفريق بداية من شهر يناير.