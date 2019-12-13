أسامة نبيه يوجه نصيحة لكهربا بعد الانضمام للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أشاد أسامة نبيه المدرب المساعد السابق للمنتخب المصري بمستوى الدولي محمود عبد المنعم كهربا، مؤكدًا أن انتقاله للأهلي هو المحطة الأخيرة له في مشواره كلاعب كرة وعليه أن يستغلها بالشكل الأمثل.
وأعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة عن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من يناير الجاري.
وقال نبيه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "كهربا لاعب على مستوى فني عالي، لكن عليه أن يُظهر المزيد من التركيز والالتزام خلال الفترة المقبلة."
وأضاف: "من وجهة نظري قد تكون هي المحطة الأخيرة في مشوار كهربا كلاعب كرة، خاض فترة في أوروبا وعاد، وخاض فترة في السعودية وعاد من جديد، وذهب للبرتغال وعاد، لا أظن أنه سيكون أمام كهربا فرصة ثانية أفضل من تواجده في الأهلي."
وأختتم: "إذا استغل كهربا هذه المرحلة وركز فيها بشكل جيد داخل الملعب وخارجه فإن هذه الفترة ستكون جيدة له وللنادي الأهلي."
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