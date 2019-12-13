وزارة التعليم تكشف عن بروتوكول تعاون مع شركة "استادات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها اليوم، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "استادات القابضة" لإدارة وتطوير كافة المنشآت الرياضية التابعة للوزارة.

أكدت الوزارة في بيانها، أن البرتوكول يأتي لتنمية مواردها الذاتية واستخدام تلك العوائد المالية الناتجة عن الاتفاق في تمويل الأنشطة الطلابية والرياضية، وبما يعود بالنفع على المعلمين والطلبة، ووفقاً لرؤية الدولة المصرية لتحسين حياة أفراد المجتمع بتوفير كل السبل لإنشاء مجتمع قوي ومتماسك.

وأشارت الوزارة، إلى أن البروتوكول يهدف إلى رفع كفاءة وتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة بحيث تعود بالنفع على المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحيط بها بشكل منظم، وذلك من خلال أنشطة استثمارية لتحقيق عائد مستدام لهذه المنشآت تساعد في زيادة الخدمات المقدمة من الوزارة إلى المعلمين والطلبة.

ولفتت إلى أن هذه الخطوات تأتي انطلاقا من اهتمام الوزارة بالنشاط الرياضي، بالإضافة إلى السعي إلى توطينها داخل المدارس وجميع المنشآت التابعة للوزارة في إطار خطة طموحة لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد داخل الوزارة.