مرشح سابق في انتخابات الأهلي وممثل لعائلة مغربي.. من هو شريك صفقة كهربا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن النادي الأهلي رسميًا التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الزمالك الأسبق لمدة أربع سنوات ونصف السنة تبدأ من يناير القادم.

ووقع كهربا رسميًا للأهلي منذ يومين في حضور والده وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر وشخص أخر غير معروف فمن هو ؟

1- الأسم: محمد أحمد مغربى أحمد

2- يبلغ من العمر 35 عاماً حيث إنه من مواليد 8 أغسطس 1983 .

3- أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي

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4- بكالوريوس هندسة جامعة عين شمس وحصل على ماجستير إدارة اعمال.

5- عمل بأحد بنوك القاهرة .

6- درس التسويق الرياضى بالإضافة إلى التخطيط الإستراتيجي.

7- يعرف نفسه بإنه ممثل عائلة المغربى التي تملك العديد من الفروع والمحلات التجارية والخدمات الطبية فى اكثر من محافظة على مستوى الجمهورية.

8- ترشح في انتخابات الأهلي 2014 على مقعد العضوية تحت السن وحمل برنامجه الانتخابي "فكر جديد ..مبادئ ثابتة.. استكمالا للانجازات" ولكنه خسر.

9- هو من عرض على محمود الخطيب رئيس الأهلي التعاقد مع كهربا بحسب مع نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي.