الأهلي يكشف موعد انتظام كهربا في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن محمود عبدالمنعم "كهربا" سينتظم في تدريبات الأهلي غدًا السبت.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها مراسل الخليج 365: "سيشارك كهربا في التدريبات اعتبارًا من غدٍ السبت".

وأضاف: "سيخوض اللاعب تدريبات تأهيلية بشكل منفرد بالفترة الحالية، قبل أن يشارك في المران الجماعي مع بقية اللاعبين في الفترة المقبلة من أجل تجهيزه للمشاركة".

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ولن يستطيع كهربا خوض أي مباراة مع الأهلي قبل قيده في القائمة المحلية خلال شهر يناير المقبل.

ويستعد الأهلي حاليًا؛ لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري.

يذكر أن كهربا (25 عامًا) أصبح أولى صفقات الأهلي الشتوية بعد انتقاله للفريق لمدة أربعة أعوام ونصف العام في صفقة انتقال حر.