ماني لاعب شهر نوفمبر في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

تُوج السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تألقه لاملفت خلال الشهر المنقضي، ومساهمته في محافظة فريقه على أريحيته في صدارة جدول ترتيب بريميرليج.

وكان ماني أحد أبرز المساهمين في فوز ليفربول بأربع مواجهات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر نوفمبر، حيث سجل هدفًا وصنع آخر أمام أستون فيلا، كما سجل في شباك مانشستر سيتي وكريستال بالاس على الترتيب.

وتفوق النجم السنغالي على ستة منافسين على الجائزة، هم راؤول خيمينيز، ديلي آلي، ليس موسيه، سون هيونج مين، كاجلر سويونشو وجيمي فاردي المتوج بالجائزة في شهر أكتوبر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، بينما يبتعد بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب، وصاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.