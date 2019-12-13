محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: تصدر اسم كهربا قائمة الأخبار المتداولة بموقع "تويتر"، عقب الإعلان عن انتقاله للأهلي ظهر اليوم الجمعة. وتداول رواد الموقع هاشتاج "كهربا" ليتفاعل مستخدمو "تويتر" مع الهاشتاج بصورة كبيرة . Advertisements وأعلن الأهلي التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" لمدة أربعة أعوام ونصف تبدأ مطلع يناير المقبل. جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق، وفقا للموعد الذي يحدده السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتقاله للأهلي.. اسم كهربا يتصدر "تريند" تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.