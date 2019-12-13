"التحدي عظيم".. وائل جمعة يوجه رسالة لكهربا بعد انتقاله للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

هنأ وائل جمعة، مدافع الأهلي الأسبق، الدولي المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد انتقاله للمادر الأحمر، مؤكدًا أن هناك تحد عظيم ينتظره بين أسوار ملعب "مختار التتش".

وأعلن الأهلي ظهر اليوم الجمعة أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع كهربا لمدة أربعة أعوام ونصف تبدأ مطلع يناير المقبل في صفقة انتقال حر.

وكتب جمعة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"محمود كهربا مبروك عودتك لبيتك مرة تانية".

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وأضاف: "المسؤوليه كبيرة والتحدي عظيم.. مبروك عليك النادي الأهلي".

يُذكر أن كهربا يعد من ناشئي الأهلي ولعب في الزمالك وانتقل إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الصيف الماضي، قبل أن يفسخ عقده وينضم للأهلي.