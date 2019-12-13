"ضحى بفلوس وكان عايز الأهلي ولو ببلاش".. 5 رسائل لشريك صفقة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن النادي الأهلي رسميًا التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الزمالك الأسبق لمدة أربع سنوات ونصف السنة تبدأ من يناير القادم.

ووقع كهربا رسميًا للأهلي منذ يومين في حضور والده وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر ومحمد مغربي أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وكريم عادل مشجع للنادي وصديق للاعب.

ووجه مغربي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدة رسائل كشف من خلالها بعضًا من كواليس وتفاصيل الصفقة.

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وقال مغربي في البداية "من أول لحظة كلمت فيها الخطيب وهو موافق على الصفقة، لا اتراجع ولا خاف زى الشائعات ما طلعت وكان شرطه الوحيد موافقة المدير الفني".

وتابع " خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأكتر واحد بيفهم في القوانين واللوائح، واللي كان ليه دور كبير في إتمام الإجراءات وتسهيل مهمة انتقال كهربا للأهلي".

ووجه مغربي رسالة أخرى حول دور لجنة التعاقدات وقال: "أمير توفيق فاهم شغله كويس جدًا، وقاتل على الصفقة دي بكل ما يملك".

وأنهى "كهربا ضحى بفلوس كتير أوي وعروض مغرية جدًا، وكان هدفه الوحيد يلعب للأهلي، ولو حتي ببلاش".