محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: علق محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي على صفقة انتقال الدولي المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" للمارد الأحمر، مؤكدًا أنه ينتظر التألق من اللاعب. وأعلن الأهلي ظهر اليوم الجمعة أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع كهربا لمدة أربعة أعوام ونصف تبدأ مطلع يناير المقبل في صفقة انتقال حر. وكتب تريكة في تعليق ردا على فيديو الإعلان عن الصفقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مازحًا: "لحظة كده ترجم لي". Advertisements وأضاف: "مبروك وبالتوفيق لكهربا، منتظرين التألق إن شاء الله". يُذكر أن كهربا لعب في صفوف الزمالك وانتقل إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الصيف الماضي، قبل أن يفسخ عقده وينضم للأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو تريكة يعلق على انتقال كهربا للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.