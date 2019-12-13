الزمالك يسحق شبابه بخماسية نظيفة بمشاركة البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على نظيره الشباب مواليد ٩٩ بخمسة أهداف دون رد في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين صباح اليوم، الجمعة، على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

سجل أهداف الزمالك كريم بامبو (هدفين) وإمام عاشور ومحمد عنتر ومصطفي فتحي.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالمجموعة التي غابت عن مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس الخميس على ستاد القاهرة وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وشهدت المباراة ظهور يوسف الشريف مهاجم فريق مواليد (99) بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 65 .