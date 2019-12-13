خسر فريق انيرجي البنيني أمام فريق سي إن إس إس الكنغولي بنتيجة ٨٦-٥٨ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن في منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة"سيدات".
وبهذه الخسارة ينافس فريق انيرجي على المركزي السابع والثامن غدا.
وفي تصريح للاعبة انيريجي البنيني "دجفارينا دياورا" والتي سجلت أكثر عدد من النقاط لفريقها بواقع ٢٥ نقطة وبسؤالها عن سعيها للحصول على
وأضافت قائلة لا أسعى لألقاب شخصية ولكن أتمنى أن نحقق شيء جيد كفريق ."
وسوف يقابل فريق انيرجي غدا الخاسر من مباراة فاب الكاميروني ووزارة جبل النار النيجيري.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبة فريق اينرجي البنيني: لا أسعى لألقاب فردية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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