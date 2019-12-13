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لاعبة فريق اينرجي البنيني: لا أسعى لألقاب فردية

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خسر فريق انيرجي البنيني أمام فريق سي إن إس إس الكنغولي بنتيجة ٨٦-٥٨ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن في منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة"سيدات".
وبهذه الخسارة ينافس فريق انيرجي على المركزي السابع والثامن غدا.
وفي تصريح للاعبة انيريجي البنيني "دجفارينا دياورا"  والتي سجلت أكثر عدد من النقاط لفريقها بواقع ٢٥ نقطة وبسؤالها عن سعيها للحصول على

أي لقب فردي خلال البطولة قالت " لقد جئت مع فريقي للفوز وهذا ما نسعى إليه."
وأضافت قائلة لا أسعى لألقاب شخصية ولكن أتمنى أن نحقق شيء جيد كفريق ."
وسوف يقابل فريق انيرجي غدا  الخاسر من مباراة فاب الكاميروني ووزارة جبل النار النيجيري.
 
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