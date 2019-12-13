مدرب إنيرجي البنيني: مشاكل الدفاع سبب الخسارة أمام بطل الكونغو في بطولة أفريقيا للسلة

خسر فريق انيرجي البنيني أمام فريق سي إن إس إس الكنغولي بنتيجة ٨٦-٥٨ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن في منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة"سيدات".

وبهذه الخسارة ينافس فريق انيرجي على

المركزي السابع والثامن غدا.وفي تصريح للمدير الفني للفريق البنيني بيروس سندو " خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة تحدث عن الخسارة قائلا " كان لدينا مشاكل في الدفاع والذي لم يكن جيدا وهو ما أثر علينا بالسلب في هذه المباراة".وعن مدى رضى المدير الفني للفريق البنيني على المنافسة غدا على المركز السابع قال "لا أشعر بالرضا عن هذه النتيجة وهذا المركز على الإطلاق وكنت أتمنى تحقيق نتيجة أفضل".وسوف يقابل فريق انيرجي غدا الخاسر من مباراة فاب الكاميروني ووزارة جبل النار النيجيري.