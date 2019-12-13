سي أن إس إس الكونغولي يهزم اينرجي البنيني في بطولة أفريقيا للسلة

نجح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سي أن إس إس الكونغولي من تحقيق الفوز على نظيره اينرجي البنيني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة أفريقيا للأندية.

ونجح الفريق الكونغولي في تقديم عرض قوي وتمكن من التقدم في شوط اللقاء

الأول بنتيجة ٤٧/٢٦ فيما حاول فريق اينرجي العودة في اللقاء والتماسك الدفاعي بشكل كبير ولكن فشل أمام سيل الهجمات المنظمة من قبل سي ان اس اس.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق سي ان

اس اس تفوقه وتمكن من توسيع الفارق ومواصلة تسجيل النقاط لينهي اللقاء فائزًا على منافسه البنيني بنتيجة ٨٦/ ٥٨ .

يذكر أن فريق سي ان اس اس سيواجه غدًا الفائز من لقاء فاب الكاميروني ووزارة جبل النار في المباراة التي ستحدد المركز الخامس والسادس فيما سيواجه اينرجي الخاسر من نفس اللقاء في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.