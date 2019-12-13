أبطال الاحتياجات الخاصة بالزمالك يحصدون الميداليات ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

حصد لاعبو الاحتياجات الخاصة لألعاب القوى بنادي الزمالك ٢٠ ميدالية متنوعة في بطوله الجمهورية . حصلت جومانا شريف على الميداليه الذهبيه مسافه 100 متر عدو وفضية 200 متر عدو ومحمد مصطفي علي ذهبيه دفع جله وبرونزيه رمي رمح وعمر ياسر علي ذهبيتين 200 متر عدو و400 متر عدو وسيف الدين خالد علي برونزيتين في سباق 100 متر و 200 متر عدو وأسماء محمود الزيني على فضيتين سباق 100 متر و 200 متر عدو ويوسف محمد على فضيه 400 متر عدو وبرونزيه 200 متر عدو وأحمد ناجي على برونزية رمي الرمح وانطوان أشرف برونزية وثب طويل وعمر إسماعيل على برونزيه 100 متر عدو ومنه الله سيد فضية 200 متر و ديفيد كمال برونزيه دفع الجلة. وعمر ياسر علي ذهبيتين 200 متر عدو و400 متر عدو وسيف الدين خالد علي برونزيتين في سباق 100 متر و 200 متر عدو وأسماء محمود الزيني على فضيتين سباق 100 متر و 200 متر عدو ويوسف محمد على فضيه 400 متر عدو وبرونزيه 200 متر عدو وأحمد ناجي على برونزية رمي الرمح وانطوان أشرف برونزية وثب طويل وعمر إسماعيل على برونزيه 100 متر عدو ومنه الله سيد فضية 200 متر و ديفيد كمال برونزيه دفع الجلة.

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