زمالك 2005 يهزم إمبابة بثمانية أهداف في دوري الجيزة

فاز فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٥ على إمبابة بثمانية أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملاعب الناشئين بالنادي، وذلك فيالجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات دوري منطقة الجيزة لكرة القدم.
أحرز أهداف الزمالك كريم سعيد أربعة أهداف،كريم حامد، يوسف أحمد، ياسين محمد، محمد منصور هدفا. ويقود الفريق مدحت مكي مديرًا فنيًا ويعاونه كل من أسامة فاروق مدرب، ومحمد فوزي مدرب، والمشرف الفني أسامة خليل، وهيثم غازي إداري الفريق.
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