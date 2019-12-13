براعم الزمالك يواصلون الانتصارات بدوري الجيزة

واصل فريقا البراعم لكرة القدم القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩، اليوم الجمعة، انتصاراتهما في الجولة الرابعه، ضمن منافسات دوري براعم الجيزة. الرابعه، ضمن منافسات دوري براعم الجيزة. فاز فريق ٢٠٠٨ بقيادة المدير الفني عمرو ايدر على فريق الهرم 13-0 هداف مقابل هدف. عمرو ايدر على فريق الهرم 13-0 هداف مقابل هدف. وفاز فريق ٢٠٠٩ بقيادة المدير الفني احمد كمال على فريق امبابة 10-0 أهداف مقابل لاشيء.



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