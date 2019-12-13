شاهد.. مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة النصر والتعاون ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تقام المباراة علي ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وتنطلق

في تمام السابعة الا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة الا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل فريق النصر المباراة بهدف تحقيق الفوز مستغلاً عاملي الارض والجمهور لاستعادة صدارة المسابقة، في

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ظل غياب الهلال المتصدر لمشاركته في بطولة كأس العالم للاندية بدولة قطر.

وكان النصر قد أهدر فرصة تصدر الدوري السعودي قبل توقف المسابقة، ليتوقف رصيده عند النقطة 20 من 10 مباريات وهو نفس رصيد الهلال الذي لعب تسعة مباريات فقط، واهلي جدة الذي 10 لقاءات حتي الآن.

شاهد المباراة ..