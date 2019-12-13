يورجن كلوب يمدد عقده مع ليفربول حتى 2024

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد عقد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، حتى نهاية موسم 2023-2024.
أعرب كلوب عن سعادته بتجديد عقده مع الريدز، قائلاً: "أعمل في فريق رائع، وأشعر أنني في منزلي، إنهاأجواء رائعة للإعلان عن استمراري مع الفريق".
أضاف: "بالنسبة لي تجديد العقد يعد تعبيرًا عن نوايا الطرفين، ونتيجة طبيعية لما حققته الشراكة بيننا حتى الآن".
وأكمل: "عندما فاوضني ليفربول في 2015، شعرت بأن هذا النادي هو الملائم لي".
أتم كلوب تصريحاته: "اتفقنا أيضًا على تمديد عقد المساعدين بيتر كرافيتس وبيب ليندرز".
كان كلوب توج مع الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كما يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري.
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