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يورجن كلوب يمدد عقده مع ليفربول حتى 2024

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 أعلن نادي الإنجليزي عن تجديد عقد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، حتى نهاية موسم 2023-2024.

 أعرب كلوب عن سعادته بتجديد عقده مع الريدز، قائلاً: "أعمل في فريق رائع، وأشعر أنني في منزلي، إنها

أجواء رائعة للإعلان عن استمراري مع الفريق".

 أضاف: "بالنسبة لي تجديد العقد يعد تعبيرًا عن نوايا الطرفين، ونتيجة طبيعية لما حققته الشراكة بيننا حتى الآن".

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 وأكمل: "عندما فاوضني ليفربول في 2015، شعرت بأن هذا النادي هو الملائم لي".

 أتم كلوب تصريحاته: "اتفقنا أيضًا على تمديد عقد المساعدين بيتر كرافيتس وبيب ليندرز".

 كان كلوب توج مع الريدز بلقب في الموسم الماضي، كما يتصدر جدول ترتيب الممتاز خلال الموسم الجاري.

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