جارسيا يعالج أخطاء منتخب اليد استعدادًا لبطولة أفريقيا بتونس

يعكف المدير الفني الإسباني للمنتخب الوطني لرجال كرة اليد على علاج الأخطاء الفنية وسلبيات الأداء للاعبي المنتخب طوال الشهر الجاري، في إطار الاستعدادات الجارية لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام بتونس خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٦ يناير المقبل، التي سيتأهل الفائز بلقب البطولة فقط إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل، فيما سيخوض أصحاب المركزين الثاني والثالث في تصفيات الملحق الأوروبي وجنوب أمريكا التي ستقام خلال شهر أبريل المقبل.

ويركز الإسباني روبيرتو جارسيا على تجهيز لاعبي المنتخب بالتدريب يوميًا على فترتين في معسكره المغلق الحالي بالمركز الأوليمبي بالمعادي من خلال التدريبات الفنية والخططية من ناحية ورفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بالتدريب ثلاث فترات يوميًا في بعض الأحيان، يعقبها فترة راحة في اليوم التالي فيما أشبه بالأشغال الشاقة لتعويض النقص العددي في قوام الفريق بعد إصابة ٤ لاعبين دفعة واحدة من أعمدة الفريق الأساسي، هم، إبراهيم المصري، المصاب بنزلة شعبية وألزمه الطبيب بعدم مغادرة المنزل لمدة ثلاثة أسابيع، وكريم أيمن، الجناح الأيمن المصاب بتمزق في العضلة الخلفية، ووسام نوار، لاعب الدائرة المصاب في وتر أكيليس، وأخيرًا إسلام حسن، صانع ألعاب المنتخب الذي أجري عملية جراحية في عضلة الصدر، والتي ستبعده ٣ أشهر عن الملاعب.

وسينقل المدير الفني الإسباني معسكر المنتخب بدءًا من بعد غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام على ملعب ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك لعمل أجواء جديدة للاعبين تزيد من معدلات تركيزهم من ناحية، والابتعاد عن ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي، التي تسببت أرضيته في إصابة العديد من اللاعبين.

من المنتظر وصول لاعبي المنتخب الدوليين المحترفين في الدوريات الأوروبية يوم ١٦ مِن الشهر الجاري، وهم: كريم هنداوي، المحترف في نادي قاسم باشا في الدوري التركي، ويحيى خالد، المحترف في نادي فيسبيريم المجري، الذي صعد إلى نهائي

سيدخل المحترفون في اليوم التالي لوصولهم المعسكر المغلق مع زملائهم في المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني معسكره الثاني في صربيا خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٢٧ مِن الشهر الجاري، يعقبه مباراتان وديتان مع منتخب صربيا الأول يومي ٢٨ و٢٩، ثم الدخول في معسكر مغلق مرة أخرى في صربيا لمدة ٤ أيام يطير بعدها من صربيا إلى السويد لخوض معسكر تدريبي لمدة ٣ أيام قبل مواجهة منتخب السويد مرتين على التوالي يومي ٦ و٧ يناير المقبل وفقًا لبرنامج الإعداد الفني والزمني لمنتخب مصر يعود بعدها إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق خلال الفترة من ١٠ وحتى موعد السفر إلى تونس يوم ١٤ يناير المقبل لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية على أن يعود إلى القاهرة يوم ٢٧ مِن يناير المقبل عقب انتهاء للبطولة مباشرة.

وتبلغ القائمة الأولية للمنتخب الوطني حاليًا ٢١ لاعبًا، سيخرج منها ٣ لاعبين خلال الفترة من ٨ إلى ١١ يناير، لتكون القائمة ١٨ لاعبًا وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة اليد. المصاب بنزلة شعبية وألزمه الطبيب بعدم مغادرة المنزل لمدة ثلاثة أسابيع، وكريم أيمن، الجناح الأيمن المصاب بتمزق في العضلة الخلفية، ووسام نوار، لاعب الدائرة المصاب في وتر أكيليس، وأخيرًا إسلام حسن، صانع ألعاب المنتخب الذي أجري عملية جراحية في عضلة الصدر، والتي ستبعده ٣ أشهر عن الملاعب.وسينقل المدير الفني الإسباني معسكر المنتخب بدءًا من بعد غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام على ملعب ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك لعمل أجواء جديدة للاعبين تزيد من معدلات تركيزهم من ناحية، والابتعاد عن ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي، التي تسببت أرضيته في إصابة العديد من اللاعبين.من المنتظر وصول لاعبي المنتخب الدوليين المحترفين في الدوريات الأوروبية يوم ١٦ مِن الشهر الجاري، وهم: كريم هنداوي، المحترف في نادي قاسم باشا في الدوري التركي، ويحيى خالد، المحترف في نادي فيسبيريم المجري، الذي صعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وأخيرًا ممدوح هاشم، المحترف في ناد مونبيليه بالدوري الفرنسي.سيدخل المحترفون في اليوم التالي لوصولهم المعسكر المغلق مع زملائهم في المنتخب الوطني.ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني معسكره الثاني في صربيا خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٢٧ مِن الشهر الجاري، يعقبه مباراتان وديتان مع منتخب صربيا الأول يومي ٢٨ و٢٩، ثم الدخول في معسكر مغلق مرة أخرى في صربيا لمدة ٤ أيام يطير بعدها من صربيا إلى السويد لخوض معسكر تدريبي لمدة ٣ أيام قبل مواجهة منتخب السويد مرتين على التوالي يومي ٦ و٧ يناير المقبل وفقًا لبرنامج الإعداد الفني والزمني لمنتخب مصر يعود بعدها إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق خلال الفترة من ١٠ وحتى موعد السفر إلى تونس يوم ١٤ يناير المقبل لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية على أن يعود إلى القاهرة يوم ٢٧ مِن يناير المقبل عقب انتهاء للبطولة مباشرة.وتبلغ القائمة الأولية للمنتخب الوطني حاليًا ٢١ لاعبًا، سيخرج منها ٣ لاعبين خلال الفترة من ٨ إلى ١١ يناير، لتكون القائمة ١٨ لاعبًا وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة اليد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جارسيا يعالج أخطاء منتخب اليد استعدادًا لبطولة أفريقيا بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.