تعرّف على كواليس مفاوضات الزمالك مع المصري لضم كريم العراقي

كشف مصدر مسئول في النادي المصري عن كواليس مفاوضات الزمالك لضم كريم العراقي، لاعب الفريق البورسعيدي ومنتخب مصر الأولمبي.
أكد المصدر أن إدارة المصري رحبت ببيع اللاعب للزمالكخلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير مقابل 15 مليون جنيه.
أضاف، أن المصري طلب الحصول على خدمات ثنائي الزمالكمحمد عنتر ومحمود حمدي الونش.
ووافق الزمالك على انتقال عنتر للنادي البورسعيدي، إلا أن هناك تحفظًا على رحيل الونش في منتصف الموسم الجاري.
تشهد الأيام القليلة المقبلة جلسة بين مسئولي الناديين للاتفاق على تفاصيل إتمام هذه الصفقة.
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