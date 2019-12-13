رينجرز الاسكتلندي يعلن تمديد عقد ستيفن جيرارد حتى عام 2024

أعلن نادي جلاسجو رينجرز الأسكتلندي اليوم الجمعة رسمياً تمديد عقد ستيفن جيرارد لمدة عامين، ليستمر في منصب المدير الفني للفريق الأول حتى صيف عام 2024 .

وكان جيرارد 39/ عاماً/ قد تولى تدريب رينجرز في صيف عام 2018 وحقق تطوراً هائلاً بالفريق خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك عقب قيادة جيرارد، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، لفريق رينجرز إلى التأهل للدور الثاني (دور الــ32) بالدوري الأوروبي، للمرة الأولى منذ عام 2011، وذلك من مجموعة صعبة ضمت بورتو البرتغالي ويانج بويز السويسري وفينورد الهولندي.

وفي أول موسم للفريق تحت قيادة جيرارد، حقق أعلى عدد له من النقاط في الدوري الاسكتلندي الممتاز، منذ عودته إلى المسابقة.

كذلك حقق الفريق انطلاقة قوية على المستوى المحلي في الموسم الجاري، حيث لم يتلق سوى هزيمة واحدة خلال 15 مباراة خاضها حتى الآن.